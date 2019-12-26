26 Aralık 2019 Perşembe 11:01:13 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 11:02:42
Beşiktaş'tan Bernard Mensah iddialarına yanıt geldi
İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için siyah beyazlı kulüpten yalanlama geldi.
İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için siyah beyazlı kulüpten yalanlama geldi.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:
Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
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