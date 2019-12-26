Beşiktaş'tan Bernard Mensah iddialarına yanıt geldi

İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Bernard Mensah için siyah beyazlı kulüpten yalanlama geldi.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama:

Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah’ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK