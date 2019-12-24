24 Aralık 2019 Salı 14:21:34 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 14:22:45
Beşiktaş'tan ayrılan koç Dusko Ivanovic'in yeni adresi belli oldu
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılan koç Dusko Ivanovic, sezon sonuna kadar Saski Baskonia'nın yeni başantrenörü olacak.
Dusko Ivanovic evine döndü. Karadağlı koç, sezon sonuna kadar Saski Baskonia'nın yeni başantrenörü olacak.
Ivanovic'in koçluk yaptığı Saski Baskonia iki ACB ligi şampiyonluğu, dört Copa del Rey ve bir ACB Süper Kupası kazanmıştı.
Karadağlı koç 26 Perşembe günü Berlin'de Alba'ya karşı işbaşı yapacak.
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