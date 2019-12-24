Beşiktaş'tan ayrılan koç Dusko Ivanovic'in yeni adresi belli oldu

Dusko Ivanovic evine döndü. Karadağlı koç, sezon sonuna kadar Saski Baskonia'nın yeni başantrenörü olacak.

Ivanovic'in koçluk yaptığı Saski Baskonia iki ACB ligi şampiyonluğu, dört Copa del Rey ve bir ACB Süper Kupası kazanmıştı.

Karadağlı koç 26 Perşembe günü Berlin'de Alba'ya karşı işbaşı yapacak.