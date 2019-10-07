Beşiktaş'tan Ajdin Hasic sürprizi! Her an açıklanabilir

Transfer döneminde adı uzun süre Beşiktaş ile anılan ve daha sonra Siyah-Beyazlıların kamp kadrosuna katılarak antrenmalara çıkan Ajdin Hasic'ten müjde geldi.

Yaz dönemi kampında takımla antrenmalara çıkan Ajdin Hasic, bugün 18 yaşını resmen doldurdu. Resmi sözleşme imzalamak için 18 yaşını doldurmasını bekleyen Beşiktaş, geleceğin yıldızı olarak gösterilen Hasic'i resmen açıklayabilir.

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Geleceğin futbolcuları arasında gösterilen Ajdin Hasic, Hırvatistan'ın futbolcu bankası olarak görülen Dinamo Zagreb'in kadrosunda bulunuyordu. Sağ açık ve on numara pozisyonlarında oynayabilen Hasic, sol ayağını kullanıyor ve yüksek teknik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Bosna Hersek'in alt yaş kategorilerinde forma giyen Hasic, U-19 takımının kaptanlığını yapıyor.

(Fanatik)