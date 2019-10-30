Beşiktaş'ta yönetim mali tabloları tüm detaylarıyla açıyor

Yönetim kurulu, bu kapsamda hesapların incelemesini maliyecilere yaptıracak. Bağımsız olarak 5 mali müşavirin denetleyeceği mali tablolar, camiayla şeffaflık güvencesiyle ve tüm detaylarıyla paylaşılacak. Bu arada futbolcular, teknik heyet ve personelin Temmuz ayından bu yana biriken alacaklarına karşılık kendi içinde çözüm bularak 105 milyon TL'lik ödeme yapan yönetim, yakın vadedeki borçları da bankaya gitmeden halletmenin yollarını arıyor.

(Sabah)