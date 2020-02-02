Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi

Beşiktaş'ta yönetim, transfer döneminin bitiminin ardından futbolculara ve personele cüzi miktarda maaş ödemesi yaptı.

Ekim ayından bu yana alacağı bulunan futbolcuların hesaplarına Ekim ayı ve Kasım'ın da 1 haftalık bölümü yatırıldı.

Son olarak Ekim ayının yarı maaşını alabilen personele ise aynı ayın geri kalan yarısı ödendi.

(Sabah)