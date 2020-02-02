02 Şubat 2020 Pazar 15:04:16 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 15:08:58
Beşiktaş'ta yönetim maaşların bir kısmını ödedi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, transfer dönemi biter bitmez oyuncuların maaşlarının bir kısmını ödedi.
Beşiktaş'ta yönetim, transfer döneminin bitiminin ardından futbolculara ve personele cüzi miktarda maaş ödemesi yaptı.
Ekim ayından bu yana alacağı bulunan futbolcuların hesaplarına Ekim ayı ve Kasım'ın da 1 haftalık bölümü yatırıldı.
Son olarak Ekim ayının yarı maaşını alabilen personele ise aynı ayın geri kalan yarısı ödendi.
(Sabah)
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