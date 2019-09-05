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05 Eylül 2019 Perşembe 11:39:33 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:41:10

Beşiktaş'ta yeni transfer, 11'deki yerini ayırttı

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın son transferi Abdoulay Diaby'yi en kısa sürede değerlendirmeyi planlıyor. Malili futbolcuyu milli ara sonrası oynayacakları Gazişehir karşılaşmasında sahaya sürecek olan Avcı, hücum hattını hareketlendirip gol sorununu bitirmeyi hedefliyor.

Siyah-Beyazlılar, transfer döneminin son günü Portekiz Ligi ekibi Sporting'ten Abdoulay Diaby'yi kadrosuna katmıştı.

Hem kanat hattında hem de forvet bölgesinde forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle son saatlerde Malili futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş'ın yeni yıldızından beklentisi büyük...

İmzayı atmasının ardından özel işleri için Portekiz'e geri dönen ve bireysel çalışmalarını burada sürdüren 28 yaşındaki futbolcuya görevin, zaman kaybetmeden verilmesi bekleniyor.

GÜVEN'E DESTEK OLACAK

Kara Kartal'ın son olarak Çaykur Rizespor karşılaşmasında hücum hattında beklentilerin altında kalmasını göz önünde bulunduran teknik direktör Abdullah Avcı'nın, form olarak hazır bulunan tecrübeli futbolcuyu milli ara sonrasında oynayacakları Gazişehir mücadelesinde ilk 11'de sahaya süreceği düşünülüyor.

Abdullah Avcı'nın, Jeremain Lens'in form olarak etkisiz kalmasından dolayı ilk etapta Hollandalı futbolcunun ilk 11'deki yerini Abdoulay Diaby'ye vermeyi planladığı kaydedildi.

Deneyimli teknik adamın, Güven Yalçın'ın son maçta hücum hattında beklediği desteği alamaması sebebiyle tutuk kalmasından dolayı Gazişehir mücadelesinde Diaby'den hücum hattında ağırlığını koymasını isteyeceği belirtildi.

(CNN Türk)

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