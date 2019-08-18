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18 Ağustos 2019 Pazar 14:52:24 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:55:38

Beşiktaş'ta yeni sisteme geçiş sancılı başladı

Abdullah Avcı ile yeni bir sistem ve yeni bir oyun anlayışı ile sezona girmek isteyen Beşiktaş'ta, 3-0'lık Demir Grup Sivasspor yenilgisi takımdaki tüm sorunların daha ilk haftadan ortaya dökülmesini sağladı.

Sakat futbolcuların yanı sıra, transferdeki eksikliklerle birlikte futbolcuların Avcı'nın yeni sistemine alışmakta çektiği zorluklar 3-0'lık yenilgiyi hazırlayan faktörlerdi. Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın Avusturya kampında çok net bir şekilde görünen, gol atamama sorunu ve defanstan oyun kurma isteğinin yarattığı sıkıntıları çok iyi analiz etmişti. Tecrübeli teknik adam önde kurduğu 4'lü baskı ile Beşiktaş'ı sahasından çıkartmadığı gibi karşılaşmayı da çok iyi bir oyun ile 3-0 kazanmasını bildi.

MAĞLUBİYET GELİYORUM DEDİ

Aslında Beşiktaş'ın çok sancılı bir süreçten geçeceği hazırlık döneminde açık bir şekilde görülüyordu ve Sivas mağlubiyeti adeta geliyorum diyordu.

Beşiktaş'ın Avusturya kampından sonra yapılan kamp analizlerinde sıralanan eksikliklerin, aradan geçen 2 haftalık süreçte hiç bir şekilde giderilemediği de yine Sivas'ta ortay çıkan bir başka gerçekti. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı ile yeni sisteme ve yeni oyun anlayışına yapacağı geçişin oldukça sancılı olacağı muhakkak; ancak yanlışlarda edilen ısrarlar giderilmezse siyah beyazlılar için sadece ilk haftalar değil sezonun büyük bölümü kaos olabilir.

İşte hazırlık döneminden bu yana süren ve çözülmeyen sıkıntılar:

1-TAKIM YENİ SİSTEME UYUM SAĞLAYABİLECEK Mİ

Sivasspor maçındaki kadroda sadece Boyd ve Ruiz yeni transferdi. Geri kalan oyuncular ise Şenol Güneş'in kanatlardan oyun kurma sistemine alışmış, üstelik bazıları (Caner-Quaresma-Medel) geçen sezondan eleştirilen performanslara sahip oyunculardı. Dolayısıyla yaş ortalaması da yüksek ve futbolu bırakmasına bir kaç sezon kalmış oyuncuların bir anda yepyeni ve tamamen farklı bir anlayıştaki sisteme uyum sağlamalarını beklemek hayalcilik olurdu. Bunun için ya zaman gerekliydi ya da kampa yetişecek 7-8 transferle yeni sistemin temeli oturtulabilirdi. Beşiktaş yönetimi ve Abdullah Avcı tercihini ilk seçenekten yana kullandı ve geçen sezonki takıma tamamen farklı bir sistemi uygulatma yolunu seçti.

2-TRANSFERLER AZ KADRO DERİNLİĞİ NEREDEYSE HİÇ YOK

Sakat futbolular olsa da Sivas karşısında yedek kulübesinde maç çevirecek bir oyuncunun olmaması Beşiktaş'ın transfer politikasının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. 

Taraftarın artık hücum gücünü takımda görmeye tahammül edemediği Lens'e (Sivas'ta cezalıydı) ve destek mi yoksa tepki mi konusunda ikiye bölündüğü Quaresma ile Oğuzhan gibi oyunculara bu sezonu emanet etmek de çok büyük bir risk. Bu durum önümüzdeki haftalarda iç sahada taraftar sıkıntılarına da sebep olacak gibi. Sol açık pozisyonuna hiç bir futbolcunun alınmaması ve Burak Yılmaz'ın yedeğinin olmaması transferde yapılan diğer hatalardı. Her ne kadar Beşiktaş yönetimi son 4 sezonda bir çok transferi sezon başladıktan sonra bitirse de Sivas'ın ardından Göztepe maçında da kaybedilecek olası puanlarda daha ilk maçtan protestoların yükselmesi sürpriz olmayacak.

Kadro derinliğinin olmadığı takıma orta saha, 2 sol açık, santrfor olarak en az 4 ve hatta Ljajic'i yedekleyecek 10 numara ile 5 transfer şart görünüyor.

3-ORHAN AK KRİZİ TARAFTARI BÖLECEK

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza attığı ilk gün başlayan yardımcı antrenör Orhan Ak'a yönelik protestolar Avusturya kampındaki Eibar maçında yedek kulübesini basmaya kadar gitmişti.

Orhan Ak'ın, yaşananlardan sonra (konuşmadan) kulüp internet sitesinden yaptığı açıklama ve başkan Orman ile Abdullah Avcı'nın basın toplantılarında sorulan sorulara verdikleri cevaplar taraftarlar için yeterli olmamış gibi. Sivas'ta devam eden protestoların ilk iç saha maçı olan Göztepe maçında hangi boyutlara ulaşacağı ve bunun Beşiktaş'ı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

4-FİKRET ORMAN İÇİN BU SEZON DAHA DA ZOR GEÇECEK

Geçen sezonun ilk yarısında başlayan ve sezon boyunca belli ölçülerde devam eden protesto ve tezahüratların daha ilk maçta yapılmaya başlanması başkan Fikret Orman için de sezonun bir hayli sıkıntılı geçeceğini gösteriyor. Taraftar protestolarının Fikret Orman'ın Orhan Ak'a destek vermesi ve hücum oyuncusu transferlerini en sona bırakması ile elbette bir alakası var; ancak takıma verdiği destek ile ünlenen taraftar gruplarının daha ilk maçta yaptığı protestolar başkan açısından oldukça sıkıntılı bir durum.  (DHA)

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