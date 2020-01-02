Beşiktaş'ta Volkan Babacan olmadı yeni hedef Tolga Zengin

Beşiktaş'ta sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan ve satın alma opsiyonu 8 milyon Euro olarak belirlenen Alman file bekçisi Loris Karius'un gelecek yıl takımda kalması zor görünürken bir sıkıntı da yedek kalecide çıktı.

Teknik direktör Avcı'nın talebi sonrası devre arasında Karius'un arkasında bekleyecek bir isim bakan siyah-beyazlılar, Volkan Babacan'ı listeye aldı.

650 BİN EURO BONSERVİS ÇOK GELDİ

Ancak Başakşehir'in 650 bin Euro talep etmesi nedeniyle bu transferden vazgeçen siyah-beyazlıların gündemine eski oyuncusu Tolga Zengin girdi.

Parasal talebi olmayan 36 yaşındaki Tolga ile 6 aylık sözleşme imzalanması bekleniyor. Tolga, takıma hem ağabeylik yapacak hem de Karius'un ardında forma bekleyecek.

(Sabah)