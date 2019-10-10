Beşiktaş'ta umutlandıran Dorukhan gelişmesi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, ameliyat edilmişti.

Dizinde kıkırdak kopması meydana gelen başarılı futbolcuya, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akını olmuştu. Yıldız ismin, ağır operasyona rağmen durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çıkma meydana gelen sol diz kapağının içindeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve operasyonun ardından Dorukhan'ın, ilk belirlemelerin aksine 5 ay değil 3 ay içerisinde takıma geri dönebileceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından her şey beklendiği gibi giderse Dorukhan'ın, Şubat ayında takıma geri dönmesi planlanıyor.

(Fanatik)