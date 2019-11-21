Beşiktaş'ta 'transfer sihirbazı' Erdal Torunoğulları kolları sıvadı

GÜNEŞ

LAKABI TRANSFER SİHİRBAZI

■ BEŞİKTAŞ’ta adı taraftarlar arasında ‘transfer sihirbazı’na çıkan Erdal Torunoğulları, önceki gün açıklanan yönetim kurulu görev dağılımında transferden ve scouttan sorumlu yönetici oldu. Daha önce özellikle efsane forvet Maria Gomez transferiyle adı duyulan Fabri, Marcelo gibi isimlerin alınmasında rol oynayan Torunoğulları, Ocak transfer dönemi için kolları sıvadı. Tecrübeli yönetici, görev dağılımı yapılmadan yönetici Emre Kocadağ ile birlikte teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.

OCAK’TA İKİ TRANSFER

■ YAPILAN toplantıda yol haritası çıkartılırken, öncelik Burak Yılmaz’a hem alternatif olabilecek hem de Burak ile birlikte oynayabilecek tipte bir golcü alınması üzerinde anlaşma sağlandı. Avcı ayrıca, Başakşehir’deki Visca etkisi yapabilecek skorer kanat oyuncusu alınmasını da yöneticilerden talep etti. Bunun üzerine çalışmalara start veren Erdal Torunoğulları, öncelikle çok iyi bildiği Hollanda ve Almanya pazarında araştırmalara başladı. Başarılı yöneticinin, scout ekibiyle de birlikte çalışacağı ifade edildi.