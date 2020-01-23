Beşiktaş'ta transfer defteri kapandı

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Süper Ligde son 4 maçında sadece 1 galibiyet alan, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Erzurumspor’a elenen Beşiktaş’ta yönetimle Abdullah Avcı arasında transfer krizi baş gösterdi.

"BOŞUNA TRANSFER YAPMAYALIM"

Takımın kötü futbol oynamasının yanı sıra gol yeme problemini bir türlü çözemeyen Beşiktaş’ta transfer tahtasının kapandığı öğrenilirken, yönetimden bazı isimlerin ‘Bu sezon şampiyonluğu unutup gelecek sezonun kadrosunu yapmamız lazım, şimdi transfer yapsak bile çok büyük değişiklikler olmayacak maddi olarak zaten krizdeyiz, boşuna para harcamayalım’ yorumunda bulundukları, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ise bu yorumları onayladığı bildirildi.

YENİ TRANSFERLERİN HEMEN HEMEN HEPSİ KÖTÜ ÇIKTI

Kalecisinden forvetine kadar yeniden değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş’ta dün yenen 2.golden sonra Abdullah Avcı’nın ‘Ben böyle bir takım görmedim’ tepkisi dikkatlerden kaçmazken, 3-2 kaybedilen maçın ardından tribünlerin tecrübeli teknik adamı istifaya davet etmesi ise Avcı üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Transfer döneminde Fikret Orman’la birlikte hareket eden deneyimli çalıştırıcının Boyd, Diaby, Rebocho, Ruiz, Douglas gibi isimlerden henüz randıman alamaması ise camiada ayrıca tepki topluyor.