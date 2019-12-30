Beşiktaş'ta Tolga Zengin ile ilgili flaş iddia

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalmasına rağmen çalışmalarına kaleci antrenörü Sambade ile devam eden Tolga Zengin'in ligin ikinci yarısında Karius'u yedeklemek için siyah beyazlı takıma dönebileceği öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin parasal açıdan bir talebinin olmadığı ve yönetimin önereceği rakamı kabul edeceği gelen bilgiler arasında.

(Sabah)