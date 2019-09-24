Beşiktaş'ta tartışılan adam N'Koudou

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Dün akşam Başakşehir karşısında oynadığı futbolla yine pek iç açmayan ve 5 maçta ne golü ne de asisti bulunan N’Koudou taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

NE GOLÜ VAR NE ASİSTİ

Sol önde etkili işler yapıyormuş gibi görünmesine rağmen skora katkısı olmayan Fransız futbolcu kendisine güvenenleri yanıltırken, tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı’nın bundan sonraki maçlarda oyuncusuna ceza sahası içerisine daha fazla girmesi konusunda uyarılarda bulunacağı belirtildi. Caner Erkin’in önünde çizgide kalan ve rakip kaleye bir hayli uzak olan N’Koudou’nun orada zaman zaman iyi işler çıkarması istatistik olarak ne kendisine ne de takıma bir fayda sağlarken, bonservisine 4 milyon Euro ödenen 26 yaşındaki orta sahadan bir an önce tabela değiştirmesi bekleniyor.

LEVY TOK SATICIYI OYNADI

Tottenham’da 3 sezonda toplam 27 maçta forma giyip sadece 1 gol 2 asist yapan ve Pochettino tarafından Burnley, Monaco gibi takımlara kiralık olarak gönderilen Kevin N’Koudou’da tok satıcıyı oynayan Başkan Daniel Levy, Beşiktaş’tan 4 milyon Euro kazanırken, oyuncunun şu ana kadar bu paranın hakkını verememesi yönetimin bu transferde büyük hata yaptığını işaret ediyor.