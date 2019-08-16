16 Ağustos 2019 Cuma 14:23:02 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:40:16
Beşiktaş'ta Sivasspor maçı kafilesinde sürpriz
Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, Sivas kafilesi belli oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı, yaptığı tercihlerle dikkat çekti.
Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesinde sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Karius, Roco ve Atiba ile cezalı Lens kafilede yer almazken; Abdullah Avcı'nın takımda istemediğini açıkladığı Mirin kafilede yer almadı.
Ayrıca Kartal'da yeni transferler Victor Ruiz ile Rebecho ise kafilede kendilerine yer buldular.
İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesi:
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