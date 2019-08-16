Beşiktaş'ta Sivasspor maçı kafilesinde sürpriz

Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesinde sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Karius, Roco ve Atiba ile cezalı Lens kafilede yer almazken; Abdullah Avcı'nın takımda istemediğini açıkladığı Mirin kafilede yer almadı.

Ayrıca Kartal'da yeni transferler Victor Ruiz ile Rebecho ise kafilede kendilerine yer buldular.

İşte Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesi: