10 Ekim 2019 Perşembe 10:50:13 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:52:10
Beşiktaş'ta Serdal Adalı adaylığını resmen açıkladı
Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyordu ve ilk hamle Serdal Adalı'dan geldi. Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.
Beşiktaş'ta başkan adaylığı için bugün saat 17:00'ye kadar imzaların divana verilmesi gerekiyordu ve ilk hamle Serdal Adalı'dan geldi. Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday oldu.
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