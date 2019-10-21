Beşiktaş'ta seçim sonrası ilk istifa geldi

Beşiktaş CEO'su Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti. Kulübün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır."