21 Ekim 2019 Pazartesi 12:36:57 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 12:38:09
Beşiktaş'ta seçim sonrası ilk istifa geldi
Beşiktaş CEO'su Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti.
Beşiktaş CEO'su Uğur Gökhan Sarı görevinden istifa etti. Kulübün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır."
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