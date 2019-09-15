Beşiktaş'ta şampiyon kadrodan tek isim yer aldı

Süper Lig’e 3-0’lık Demir Grup Sivasspor maçı ile kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabildi.

2. hafta Göztepe’yi yenen Siyah Beyazlılar, Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, Gazişehir deplasmanından 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Gaziantep’e son olarak 2016-2017 sezonunun 33. haftasında giden ve Gaziantepspor karşısında aldığı galibiyet ile 15. şampiyonluğunu ilan eden Siyah Beyazlılar, 2 yıl sonra çok farklı bir ilk 11 ile sahada yer aldı.

Şampiyonluk maçına Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan, Tolgay, Aboubakar, Talisca, Babel ve Cenk ile çıkan Beşiktaş’ta, şampiyon kadrodan sadece Gökhan Gönül yerini korudu.

2016-2017 sezonunun geniş kadrosunda ise, 2 yıl sonra Gökhan dışında 5 futbolcu; Atiba, Oğuzhan, Caner, Necip ve Utku siyah beyazlı formayı giymeye devam ediyor.