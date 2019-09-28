28 Eylül 2019 Cumartesi 10:16:01 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:19:06
Beşiktaş'ta Roco ile yollar Ocak'ta ayrılıyor
İSPANYOL medyası, Beşiktaş’ta Ocak ayında gönderilecek futbolcuların listesini yazdı.
STAR
Marca Gazetesi “Roco gidecek. Sonra sıra Lens’e gelecek” yorumunda bulundu. Şilili oyuncunun Abdullah Avcı tarafından istenmediğini yazan gazete, Hollondalı kanat oyuncusunun da beklentinin çok altında kaldığını vurguladı. Quaresma’nın da Başkan Fikret Orman tarafından gönderildiğini belirten Marca “Ocak’ta Beşiktaş yine çok hareketli olacak” dedi.
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