Beşiktaş'ta rapor sonrası Elneny endişesi

Beşiktaş'ta Elneny korkusu yaşanıyor. Gazişehir maçında kırmızı kart gören yıldız oyuncu için hakem Halil Umut Meler'in raporuna "Rakibi sakatlamaya yönelik hareket" diye yazdığı; Elneny'nin "şiddetli hareket" nedeniyle 3 ila 6 müsabakadan men cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

HAKEM ARSLANBOĞA

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa, kariyerinde Beşiktaş'ın 4 maçında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalardan 2 mağlubiyet, ve 2 beraberlik aldı.

(Fotomaç)