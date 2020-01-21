Beşiktaş'ta Pedro Rebocho'da opsiyon problemiyle karşı karşıya

Rebocho en az 45 dakika oynamak şartıyla 20 maçta forma giyerse ve Beşiktaş ligi ilk 4'te bitirirse 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Şu an 13 resmi maçta 45 dakika forma giyen oyuncu alınırsa, siyah-beyazlılar sonraki satıştan Guingamp'a %30 pay verecek

KARIUS, 'KAPSAMA ALANI' DIŞINDA

Sivasspor maçında yediği hatalı gol Alman kaleci Karius'un Beşiktaş kariyerine mal olabilir. Beşiktaş'ın Karius'tan tamamen vazgeçtiği ve Liverpool 8 milyon Euro'luk bonservisinde indirime gitse bile Alman kaleciyi almayacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların kupadaki Erzurumspor maçına da 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu ile çıkması gündemde.

(Sabah)