19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:09:31 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:14:52
Beşiktaş'ta Orhan Ak krizi devam ediyor
Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.
Siyah-Beyazlı taraftarlar, kulüpte görmek istemedikleri Ak’a, Sivas deplasmanında kulübede olmamasına rağmen tepki gösterdi. Bu arada bazı taraftarlar da Sivas’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından takım otobüsünün önünü keserek, “Yönetim istifa” tezahüratlarında bulundular. (Star)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT