Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor

Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye 2-1 yenilerek zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sonra bir veda daha yaşanıyor; Oğuzan Özyakup.

Son iki sezondur Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve siyah-beyazlı taraftarların hedef tahtasına oturan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord ile masaya oturdu.

TRTSpor'un haberine göre, "Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi için Feyenoord ile görüşmelere başladı ve transfer süreci kısa ir süre içerisinde sonuçlanacak".

Öte yandan Feyenoord, Zilina'dan Robert Bozenik'i (Forvet) 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.