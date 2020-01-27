Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un kiralanması için Feyenoord ile görüşmelere başlandı.
Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye 2-1 yenilerek zirveden uzaklaşan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sonra bir veda daha yaşanıyor; Oğuzan Özyakup.
Son iki sezondur Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan ve siyah-beyazlı taraftarların hedef tahtasına oturan Oğuzhan Özyakup, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord ile masaya oturdu.
TRTSpor'un haberine göre, "Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi için Feyenoord ile görüşmelere başladı ve transfer süreci kısa ir süre içerisinde sonuçlanacak".
Öte yandan Feyenoord, Zilina'dan Robert Bozenik'i (Forvet) 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kobe Bryant'ın ölümlü helikopter kazasında pilot hatası iddiası
- ABD Başkanı Donald Trump'tan Kobe Bryant paylaşımı
- Gustavo: 'Rodriguez ile konuştum, bilgi almak için beni aradı'
- 2012 yılında 'Kobe Bryant helikopter kazasında ölecek' paylaşımını yaptı!
- Abdulkadir Parmak, La Liga ekibi Alaves'in teklifine sıcak bakıyor