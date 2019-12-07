Beşiktaş'ta N'Koudou 15 gün sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş’ın 24 Erzincanspor ile oynadığı maçta sakatlanan Nkoudou’nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İşte siyah beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama:

"Erzincanspor maçında sol üst arka bacak ( biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’Koudou’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi ‘nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'