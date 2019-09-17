17 Eylül 2019 Salı 09:13:14 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 09:16:04
Beşiktaş'ta N’Koudou, yenilgiye rağmen sınıfı geçti
Beşiktaş'ta sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’dan kiralık olarak transfer edilen Kevin N’Koudou, ilk kez 11’de sahaya çıktığı Gazişehir mücadelesinde 3-2’lik yenilgiye rağmen sınıfı geçti.
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Gazişehir önünde takımı adına ayakta kalmayı başaran tek isim olurken, girdiği 15 ikili mücadelenin 8’ini kazanırken, Kartal’ın hücumlarının neredeyse tamamında başrolü üstlenerek takdir topladı. (Star)
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