24 Ekim 2019 Perşembe 09:24:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 10:03:07
Beşiktaş'ta Loris Karius ile Ocak ayında yollar ayrılacak!
Beşiktaş Yönetimi, Alman file bekçisi Loris Karius'u göndermenin planlarını yapıyor. Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.
Beşiktaş Yönetimi'nin Karius'u göndermeyi kafasına koyduğu ortaya çıktı. Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman futbolcu için Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.
Eğer Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la masaya oturulacak.
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