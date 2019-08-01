Beşiktaş'ta Lens gidiyor, Mahmut Tekdemir geliyor

BEŞİKTAŞ, Başakşehir’in tecrübeli orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir’i almaya kararlı. Ezeli rakip Fenerbahçe’nin de ciddi biçimde ilgilendiği Mahmut için Siyah-Beyazlılar, Jeremain Lens’in tapusunu vermeye ve bir miktar para önermeye hazır. Teknik Direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisinin uyum sorunu yaşamayacağını ve Beşiktaş’a katkı verebileceğini Başkan Fikret Orman’a iletti. Bu transferdeki belirleyici isim ise Başakşehir’in yeni Teknik Direktörü Okan Buruk olacak.

HOLLANDALI’DAN HİÇ UMUT YOK

Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe’de gösterdiği performansa güvenerek Sunderland’e 4 milyon euro ödeyerek aldığı Jeremain Lens’ten, beklediği katkıyı alamadı. 31 yaşındaki oyuncunun 2022’ye dek kontratı sürüyor ve yıllık kazancı da ayrı bir külfet. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Jeremain Lens’i kadrosunda görmek isterse Fikret Orman ve Göksel Gümüşdağ, detayları görüşecek. Üstüne verilecek bedel hakkında net bir detay yok. Her şey Okan Buruk’un kararı sonrasında belirlenecek.

MAHMUT SAHADA TAM BİR JOKER

Abdullah Avcı, Başakşehir’de uzun yıllar birlikte çalıştığı Mahmut’tan birçok bölgede faydalandı. Oyuncunun gelişiminin en yakın takipçisi de yine Avcı’ydı. Mahmut; stoper, ön libero ve merkez orta sahada görev aldı. Mahmut, 12 kez Milli Takım’ın formasını giydi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ay-Yıldızlı takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de gözdesi olmayı başardı.

Akşam