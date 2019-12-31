31 Aralık 2019 Salı 10:27:45 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 10:29:25
Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi Volkan Babacan
Sezon sonu kiralık sözleşmesi biten ve yüksek bir satın alma opsiyonu bulunan Karius'u uygun bir ücretle elde tutmayı amaçlayan Beşiktaş'ta B planı Volkan Babacan.
KARİUS’UN sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, satın alma opsiyonunun da 7 milyon 250 bin euro olarak belirlenmesi Beşiktaş’ı kaleci konusunda da harekete geçirdi. Karius’un fiyatını 4 milyon euro seviyelerine çekmek isteyen Beşiktaş, bu olmadığı takdirde Başakşehir’de kulübeye mahkum olan Volkan Babacan için girişimde bulunacak.
(Star)
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