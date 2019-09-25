25 Eylül 2019 Çarşamba 12:11:39 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:12:25
Beşiktaş'ta istifa toplantısı yarına ertelendi
Beşiktaş’ta yönetim kurulu toplantısı yarına ertelendi. Zirvenin ardından seçim kararının açıklanması bekleniyor.
Beşiktaş Yönetimi, Fikret Orman başkanlığında son kez toplanacak. Bugün yapılması planlanan toplantı yarına ertelendi.
Vodafone Park’taki yönetim kurulu toplantısının ardından olağanüstü seçim kararının açıklanması bekleniyor.
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