Beşiktaş'ta hedef 3 maçta 9 puan
Beşiktaş, Süper Lig’de zorlu bir 3 haftalık periyoda giriyor. Siyah-Beyazlılar, Gazişehir deplasmanının ardından Başakşehir ile evinde, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hedef; 3’te 3 yapıp 9 puan toplamak.
GÜNEŞ
ÇOK KRİTİK MAÇLAR VAR
■ SEZONA 3 maçta 5 puan kaybıyla başlayan Beşiktaş’ın artık beraberliğe dahi tahammülü yok. Deplasmanda Sivasspor’a yenildikten sonra evinde Göztepe’yi rahat yenen ancak, Çaykur Rizespor karşısında da berabere kalarak, puan kaybetme lüksünü yitiren Siyah-Beyazlılar, 3 maçlık zorlu bir periyoda girecek. Kendini bulmaya başlayan ligin yeni ekibi Gazişehir ile Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, daha sonra da güçlü rakiplerle oynayacak.
5.HAFTADA RAKİP B.ŞEHİR
■ BU karşılaşmanın ardından Slovan Bratislava deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından ligin 5. haftasında Başakşehir’i Vodafone Park’ta ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar, son yıllarda Başakşehir’i yenmekte zorlanıyor. Beşiktaş, hemen ardından da zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu zorlu periyotu kayıpsız atlatmak için, gece gündüz demeden ekibiyle birlikte çalışıyor. Kartal’ın hedefi ligde 3’te 3 yapıp, Avrupa’da iyi başlamak
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