06 Ekim 2019 Pazar 10:26:48 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 10:29:40
Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belirlendi
BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı, devre arası için gönderilecek futbolcuları belirledi.
AKŞAM
BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın devre arası için gönderilecek futbolcuları belirlediği ve bunu yeni yönetimle paylaşacağı belirtildi. Tyler Boyd, Loris Karius, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Rebocho ve Jeremain Lens’in elden çıkarılması bekleniyor.
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