Beşiktaş'ta gönderilecek isimler belirlendi

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın devre arası için gönderilecek futbolcuları belirlediği ve bunu yeni yönetimle paylaşacağı belirtildi. Tyler Boyd, Loris Karius, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Rebocho ve Jeremain Lens’in elden çıkarılması bekleniyor.