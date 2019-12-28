Beşiktaş'ta forvete İzlandalı golcü geliyor
Ausburg'da yeteri kadar forma şansı bulamayan İzlandalı golcü Alfred Finnbogason Beşiktaş'a teklif edildi.
TM Dijital Haber Merkezi
Burak Yılmaz’ın 34 yaşına gelmesi ve yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden forvet hattında eksiklik yaşayan Beşiktaş’ın devre arasında iyi bir golcü alacağı ortaya çıktı.
BEŞİKTAŞ'IN FORVET HATTI YETERSİZ
Önce Fenerbahçe ardından Gençlerbirliği maçında hücum hattında büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ta alternatif bir golcünün olmaması Abdullah Avcı’yı kara kara düşündürürken, kulübede bekleyen Umut Nayir ve Güven Yalçın’ın yetersiz kalması yönetimi harekete geçirmiş durumda. Burak Yılmaz’la 1 yıllık sözleşme uzatan Başkan Ahmet Nur Çebi ekibinin detaylı bir araştırma yaptığı öğrenilirken, Beşiktaş’ın Ausburg forması giyen İzlandalı futbolcu Alfred Finnbogason’la ilgilendiği belirtildi.
FİNNBOGASON ATAĞI
Florian Niederlechner, Cordova, Jensen, Vargas gibi oyuncuların arkasında kalan Finnbogason’un takımdan ayrılmak istediği bildirilirken, Beşiktaş’ın 30 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi. Bu sezon sadece 9 maçta forma giyip 2 gol atan Finnbogason daha önce Olympiakos, Real Sociedad, Heerenveen gibi takımlarda görev aldı.
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