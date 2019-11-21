Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları'nın listesinin ilk sırasında Ajeti var

GÜNEŞ

ERDAL Torunoğlulları’nın forvet listesinin başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın formasını giyen Albian Ajeti'yi aldığı öğrenildi. Sezon başında Basel'den West Ham'a transfer olan İsviçreli golcü için girişimlerin başladığı öğrenildi. Basel'de üç sezonda attığı 40 golle dikkat çeken ve sezon başında 9 milyon euro karşılığında West Ham United'a transfer olan 22 yaşındaki Ajeti yeni takımında 9 maçta 2 gol attı.