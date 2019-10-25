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25 Ekim 2019 Cuma 13:02:26 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:03:29

Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı

Geçmişte Fikret Orman yönetiminde yapılan transferlerde söz sahibi olan ve genelde takımda katkı sağlayan futbolcuları Türkiye'ye getiren Erdal Torunoğlulları kolları sıvadı

TM Dijital Haber Merkezi

Fikret Orman başkanlığında yeni transferlerle hatrı sayılı bir kadro oluşturan Beşiktaş’ta birçok futbolcunun takımdan gönderileceği ortaya çıktı.

ERDAL TORUNOĞULLARI KOLLARI SIVADI

Daha önce Beşiktaş’ın şampiyonluğunda yönetim içerisinde yer alan ve yapılan başarılı transferlerde söz sahibi olan Erdal Torunoğlulları’nın ilk olarak Ocak ayında harekete geçeceği öğrenilirken, başarılı yöneticinin takımdan en az 8 futbolcuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Siyah beyazlı kulübe geldiği ilk günden beri tartışma konusu olan ve oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Karius için Liverpool’la masaya oturmayı planlayan Torunoğulları’nın hedefindeki ikinci ismin Jeremain Lens olduğu kaydedilirken, bu iki oyuncunun haricinde listede Rebocho, Enzo Roco, El Neny, Orkan Çınar, Boyd, Diaby gibi isimlerin bulunduğu ifade edildi.

SCOUT EKİBİYLE BERABER KARAR ALINACAK

Devre arası ve yaz ayı transfer dönemlerinde mutlaka 8 futbolcuya teşekkür etmeyi planlayan Erdal Torunoğlulları’nın menajerlere karşı sert tutumu herkes tarafından bilinirken, yönetimin alınacak futbolcular hakkında ortak karar vereceği ve scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışacağı vurgulandı.

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