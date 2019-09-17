17 Eylül 2019 Salı 13:35:18 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 13:36:46
Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı
Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco'nun kasık adalesinde zorlanma tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sağ kasık bölgesinden şikayetçi olan Roco'nun sağlık durumu ile ilgili olarak, "Oyuncumuz Enzo Roco'nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan fiziki muayenesi ve MR tetkiki sonucunda kasık adalesinde (Adductor Longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi. (AA)
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