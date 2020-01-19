Beşiktaş'ta Elneny ve Ruiz'in kulübe ihtar çektiği iddia edildi
Victor Ruiz ve Mohamed Elneny, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Beşiktaş'a ihtar çekti.
20 Ekim'de göreve gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ilk iş olarak kaynak bularak futbolcuların birikmiş 3 aylık maaşlarını hesaplarına yatırmıştı. Ancak aradan geçen 3 aylık sürede oyunculara ikinci bir ödeme yapılmadı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Victor Ruiz ve Mohamed Elneny kulübe ihtar çekti. Öte yandan kulüp personelinin önemli bir bölümünün de ekim ayının yarı ödemesini aldıkları ve devamında 3.5 aydır maaş sıkıntısı yaşadıkları öğrenildi.
(Sabah)
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