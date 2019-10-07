07 Ekim 2019 Pazartesi 16:19:29 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:21:14
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maçta sağ dizinden sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Dorukhan Toköz, ameliyat edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi.
Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
(AA)
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