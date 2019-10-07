Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde doktor Sarper Çetinkaya tarafından sağ dizinden ameliyat edildiği ve oyuncunun diz kapağına kıkırdak onarımı operasyonu uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuza 'geçmiş olsun' diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

(AA)