03 Ekim 2019 Perşembe 18:42:11 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 18:43:11
Beşiktaş'ta Diaby maç kadrosundan çıkarıldı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra bir sakatlık şoku daha yaşandı.
Siyah-beyazlılarda dün gece kamp kadrosunda yer alan Diaby'nin gece yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Viral gastroenterit teşhisi koyulan yıldız futbolcuya serum tedavisinin uygulandığı kaydedildi.
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