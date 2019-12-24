Beşiktaş'ta derbi faturası: 11'deki üç ismin üzeri çizildi!

BEŞİKTAŞ’TA devre arası operasyonu şekilleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda yönetimin ara transfer döneminde Roco, Rebocho ve Diaby ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Derbi sonrası bu isimler netleşirken, yönetimin oyuncuların menajerlerine kararı bildirdiği ifade edildi.

(Star)