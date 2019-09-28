28 Eylül 2019 Cumartesi 10:13:01 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:15:24
Beşiktaş'ta defans Vida ve Necip'e emanet
ZORLU Trabzonspor deplasmanına bilenen Beşiktaş’ta defans kurgusu yeniden değişiyor.
STAR
ZORLU Trabzonspor deplasmanına bilenen Beşiktaş’ta defans kurgusu yeniden değişiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, cezası biten Vida’yı defansın göbeğine koyacak. Yanında ise Victor Ruiz ve Roco’nun sakatlığı nedeniyle Necip görev yapacak. Başakşehir maçında bu bölgede oynayan Gökhan Gönül ise sağ beke çekilecek. O maçta vasat performans gösteren Douglas da yedek soyundurulacak.
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