Beşiktaş'ta defans Vida ve Necip'e emanet

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ZORLU Trabzonspor deplasmanına bilenen Beşiktaş’ta defans kurgusu yeniden değişiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, cezası biten Vida’yı defansın göbeğine koyacak. Yanında ise Victor Ruiz ve Roco’nun sakatlığı nedeniyle Necip görev yapacak. Başakşehir maçında bu bölgede oynayan Gökhan Gönül ise sağ beke çekilecek. O maçta vasat performans gösteren Douglas da yedek soyundurulacak.