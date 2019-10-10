Beşiktaş'ta Çebi ve Tekinoktay da adaylıklarını açıkladı

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkanlığı bırakmasının ardından adaylar listelerini Divan'a teslim ediyor. Öğle saatlerinde ilk olarak Serdal Adalı başkan adaylığını resmileştirirken, ardından Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay da listelerini resmi olarak Divan'a verdiler ve başkanlığa aday oldular.



Hürser Tekinoktay