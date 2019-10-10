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10 Ekim 2019 Perşembe 14:06:36 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:13:44

Beşiktaş'ta Çebi ve Tekinoktay da adaylıklarını açıkladı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan sonra Hürser Tekinoktay ve Ahmet Nur Çebi de başkanlığa adaylığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın başkanlığı bırakmasının ardından adaylar listelerini Divan'a teslim ediyor. Öğle saatlerinde ilk olarak Serdal Adalı başkan adaylığını resmileştirirken, ardından Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay da listelerini resmi olarak Divan'a verdiler ve başkanlığa aday oldular.


Hürser Tekinoktay

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