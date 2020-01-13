Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a alternatif olarak düşünülen isim Prijovic

Beşiktaş, forvet sorununu da Guilherme'nin Legia Varşova'da birlikte oynadığı Prijovic'i kadrosuna katarak çözecek.

Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Sırp forvet, alacaklarına karşılık Al-İttihad'la olan sözleşmesini feshetmek istiyordu. Ancak kulübünü ikna edemedi.

Bu yüzden Beşiktaş'a bonservisiyle değil, kiralık geleceği belirtildi. Bu transferin de harcama limiti sorununun aşılmasının ardından resmiyete döküleceği öğrenildi.

(Sabah)