Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'a alternatif olarak düşünülen isim Prijovic
Beşiktaş, Guilherme ile anlaşılmasının ardından gözünü forvet transferine çevirdi.
Beşiktaş, forvet sorununu da Guilherme'nin Legia Varşova'da birlikte oynadığı Prijovic'i kadrosuna katarak çözecek.
Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Sırp forvet, alacaklarına karşılık Al-İttihad'la olan sözleşmesini feshetmek istiyordu. Ancak kulübünü ikna edemedi.
Bu yüzden Beşiktaş'a bonservisiyle değil, kiralık geleceği belirtildi. Bu transferin de harcama limiti sorununun aşılmasının ardından resmiyete döküleceği öğrenildi.
(Sabah)
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