20 Ekim 2019 Pazar 18:37:05 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 18:37:33
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku
TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen ve MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan Burak Yılmaz'ın Braga ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı
Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması sonrası Burak Yılmaz'ın durumu belli oldu
BeIN SPORTS'un haberine göre siyah - beyazlı golcü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Braga ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
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