Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 87 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Sakatlığı bulunan futbolcu Gençlerbirliği maçında oynamayacak.
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber. Aspor'un haberine göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 87 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz sakatlandı.
Yıldız golcü Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giyen 34 yaşındaki golcü 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Başkent ekibinde de golleriyle takımı sırtlayan Bogdan Stancu, sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada yer alamayacaktı.
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