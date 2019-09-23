Beşiktaş'ta Burak Yılmaz mutluluğu yaşanıyor

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkla boğuşan Burak Yılmaz, bu akşam oynanacak Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Stoperde ise eksikler sebebiyle Gökhan Gönül'ün forma giyebileceği iddia ediliyor.