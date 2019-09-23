23 Eylül 2019 Pazartesi 16:06:36 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:29:06
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz mutluluğu yaşanıyor
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkla boğuşan ve 4 haftası geride kalan Süper Lig'de henüz forma şansı bulamayan Burak Yılmaz, Başakşehir maçıyla sahne alıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlıkla boğuşan Burak Yılmaz, bu akşam oynanacak Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Stoperde ise eksikler sebebiyle Gökhan Gönül'ün forma giyebileceği iddia ediliyor.
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