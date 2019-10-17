Beşiktaş'ta başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

Beşiktaş'ın pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi adaylar listelerini divan başkanlığına teslim etmeye başladı. Saat 17.00'de bitecek olan liste teslimine ilk gelen aday Hürser Tekinoktay oldu. Kartal'da diğer adaylar Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın listeleri bekleniyor.

İşte Hürser Tekinoktay'ın listesi:

Tamer Mert

Doç. Dr. Emre Esen

Temuçin Tüzecan

Emir Tamer

Mehmet Bilal Özokur

Ercan Ozan

Levon Kamer Dökmeciyan

Ersan Aksoylu

YEDEKLER

Aker Çıtak

Murat Geçgil

Mehmet Terzi

Çağrı Göksel

​​​​​​​Tuna Fişekçioğlu