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17 Ekim 2019 Perşembe 16:44:58 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:46:19

Beşiktaş'ta başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın listesi belli oldu

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçim öncesi adaylar listelerini teslim etmeye başladı.

Beşiktaş'ın pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi adaylar listelerini divan başkanlığına teslim etmeye başladı. Saat 17.00'de bitecek olan liste teslimine ilk gelen aday Hürser Tekinoktay oldu. Kartal'da diğer adaylar Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın listeleri bekleniyor.

İşte Hürser Tekinoktay'ın listesi:

Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer 
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu

YEDEKLER
Aker Çıtak
Murat Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
​​​​​​​Tuna Fişekçioğlu

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