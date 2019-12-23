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23 Aralık 2019 Pazartesi 11:23:47 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:24:54

Beşiktaş'ta antrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılıyor

Antrenör Dusko Ivanovic, yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi.

Antrenör Dusko Ivanovic, Sportando'ya verdiği demeçte, Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi.

Ivanovic, Basketbol Süper Ligi ekibini, kendilerini terk etme kararı hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Koç, 2018 yazında Beşiktaş'ın başına geçmişti.

(Sportando

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