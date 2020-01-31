Beşiktaş'ta Ankaragücü ile anlaşan Orkan Çınar’ın sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Ankaragücü ile anlaşan Orkan Çınar’ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.”