31 Ocak 2020 Cuma 16:13:44 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:14:42
Beşiktaş'ta Ankaragücü ile anlaşan Orkan Çınar’ın sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Ankaragücü ile anlaşan Orkan Çınar’ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde:
“Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.”
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