19 Kasım 2019 Salı 14:09:20 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 14:09:50
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı buluştu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, eski yöneticiler Serdal Adalı ve ekibiyle buluştu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora'yı ağırladı.
Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmada Çebi ve eski yöneticiler hatıra fotoğrafı çektirdi.
(AA)
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