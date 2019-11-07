Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida görüşme odasında
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yıllık ücretleri yüksek olan Vida ve Adem Ljajic'le en kısa zamanda görüşme gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ta kemer sıkma politikası harfiyen uygulanmaya başladı.
Başkan Ahmet Nur Çebi tasarrufa yönelik girişimlerine devam ediyor. Çebi'nin yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Vida ve 2.250 milyon Euro yıllık alan Adem'le bir görüşme yapacağı öne sürüldü.
2 İSİMDEN FEDAKARLIK İSTEYECEK
Ahmet Nur Çebi iki oyuncudan fedakarlık yapmasını isteyecek. Vida'ya yıllık 2 milyon Euro, Adem Ljajic'e ise 1 milyon 800 bin Euro önerileceği öğrenildi. İki futbolcunun vereceği cevap merakla bekleniyor.
DİĞERLERİ SIRADA
Çebi'nin 2 oyuncu dışında diğer oyuncularla da görüşme yapmayı planladığı öne sürüldü.
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