09 Ocak 2020 Perşembe 12:46:54 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 12:48:04
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor! Sırıp yıldız antrenmanda sakatlandı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, idmanda sakatlandı.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta dün oynanan hazırlık maçında Adem Ljajic bir gol kaydetmişti.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, idmanda ayak bileğinden sakatlandı. Boşnak asıllı Sırp futbolcusu idmanı sekerek terk etti. Ljajic'in durumu yapılacak olan tetkiklerden sonra belli olacak.
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